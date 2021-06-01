В КПРФ назвали главную ошибку Путина

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3 конгресс РАПК. Москва, обухов сергей
Сергей Обухов считает, что при присоединении Новороссии к России решится проблема присоединения Крыма Фото:

Президенту России Владимиру Путину стоило присоединить к территориям страны не только Крым, но и Новороссию, признав ДНР и ЛНР частями РФ. С таким мнением выступил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

«Самая большая ошибка Путина — то, что к Крыму не присоединена Новороссия и не признаны ДНР и ЛНР. Геополитическая ниточка в виде Крымского моста, которая притягивает Крым к России, — это очень слабо. Должна быть решена проблема Новороссии», — цитирую на сайте КПРФ Обухова. Он отметил, что выступал за возвращение Крыма в состав России ещё в 90-е годы прошлого века.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Он призвал изменить государственную политику РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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