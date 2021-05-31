Челябинца оштрафовали за полет над СИЗО

Интерес к закрытому объекту ФСИН обошелся челябинцу в 32 тысячи рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Челябинска, запустивший беспилотник над следственным изолятором, лишился более 30 тысяч рублей. Мужчину оштрафовали сразу за несколько административных правонарушений, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«В нарушение Воздушного кодекса РФ в мае 2021 года житель Челябинска запустил над территорией ФКУ „Следственный изолятор №3 колония ГУФСИН России по Челябинской области“ беспилотное воздушное судно (квадрокоптер), не поставленное в на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Полёт выполнялся без разрешений органа обслуживания воздушного движения и администрации Челябинска», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

В общей сложности владелец квадракоптера был оштрафован на 32 тысячи рублей. По представлению прокурора суд признал его виновным в нарушении правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов.

Челябинский следственный изолятор №3 считается достаточно известным объектом ФСИН. В его стенах во время этапирования на допрос погиб националист Тесак (Максим Марцинкевич) и ожидает отправки в колонию осужденный за коррупцию экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев. В мае 2021 года ФСБ задержала за взятку в 150 тысяч рублей начальника оперативного отдела СИЗО №3 Максима Маркова.