Силовики переиграли челябинского экс-мэра Тефтелева в суде

Защита Евгения Тефтелева использовала еще один шанс облегчить его участь, но безуспешно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Адвокатам экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева не удалось добиться смягчения приговора, вынесенного ему за крупную взятку. Такое решение принял 28 апреля Седьмой кассационный суд, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Рассмотрев обращение защиты, суд уточнил резолютивную часть приговора. Но сам вердикт остался без изменений», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Тефтелева и бывшего начальника управления капстроительства мэрии Челябинска Евгения Пашкова задержала ФСБ в конце 2019 года. По версии следствия, оба получили взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука в обмен на общее покровительство и контракт на строительство школы.

Экс-градоначальник признал вину и пошел на сделку со следствием. Суд определил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии строгого режима и штрафа в 37,5 млн рублей, который он уже выплатил. При этом Тефтелев до сих пор находится в СИЗО №1 Челябинска, куда его отправили 28 октября сразу после вынесения приговора.

Пашков в ходе следствия и суда признал вину лишь частично. Прокуратура просила приговорить его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 75 млн рублей. 21 апреля при вынесении приговора судья не стала назначать Пашкову штраф, учитывая тяжелое материальное положение экс-чиновника и наличие малолетних детей. Сейчас надзорное ведомство обжаловало вердикт.