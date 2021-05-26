В Челябинске арестован задержанный ФСБ высокопоставленный силовик

Теперь высокопоставленный сотрудник ГУФСИН Максим Марков сам отправится в СИЗО (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца начальника оперативного отдела СИЗО №3, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. Высокопоставленный сотрудник ГУФСИН Максим Марков был задержан ФСБ по подозрению во взяточничестве.

«Обвиняемый взят под стражу до 25 июля 2011 года. Такое решение принял суд, рассмотрев ходатайство следователей», — пояснили URA.RU в ведомстве.

«Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Следствие настаивало на заключении под стражу ввиду особой тяжести преступления и возможности влиять на свидетелей, которые уже сообщали о попытках давления на них», — рассказал также URA.RU участник судебного заседания.

По версии следствия, с начала 2021 года обвиняемый получил взятку в сумме более 150 тысяч рублей от осужденного», — заявили в пресс-службе СУ СКР по региону. Уголовное дело возбуждено по п. «в», ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным инсайдеров URA.RU в силовых структурах, начальник оперотдела СИЗО №3 Максим Марков получал деньги «порциями». С ноября по апрель они перечислялись на его банковские счета. В ответ он помог осужденному вместо отправки в колонию остаться в следственном изоляторе, организовав его перевод в более комфортную камеру и обеспечив возможность пользоваться сотовой связью.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ совместно с управлением собственной безопасности ГУФСИН по региону. Задержали Маркова, когда он находился в отпуске.