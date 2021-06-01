Ройзман раскритиковал Rammstein. «Все, нет такой группы». Видео

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Пресс-конференция Евгения Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман назвал музыкантов Rammstein предателями Фото:

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман раскритиковал поведение музыкантов группы Rammstein, которые не заступились за блогера Андрея Боровикова, осужденного за распространение порнографии из-за публикации клипа группы. Соответствующее видео опубликовано на youtube-канале политика.

«Как только я буду слышать слово Rammstein, для меня будет понятно, что это те самые предатели, которые не заступились за простого парня. Все, нет такой группы», — рассказал Ройзман. Он подчеркнул, что члены группы имели все возможности, чтобы помочь Боровикову избежать наказания.

В 2014 году Боровиков сделал репост клипа Rammstein на песню Pussy, в котором присутствовали откровенные сцены. 29 апреля текущего года суд приговорил Боровикова к двум с половиной годам колонии общего режима за распространение порнографии.

После оглашения приговора гитарист Rammstein Рихард Круспе поддержал блогера и раскритиковал решение суда. Соответствующий пост музыкант разместил в своем instagram-аккаунте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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