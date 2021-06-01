Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман раскритиковал поведение музыкантов группы Rammstein, которые не заступились за блогера Андрея Боровикова, осужденного за распространение порнографии из-за публикации клипа группы. Соответствующее видео опубликовано на youtube-канале политика.
«Как только я буду слышать слово Rammstein, для меня будет понятно, что это те самые предатели, которые не заступились за простого парня. Все, нет такой группы», — рассказал Ройзман. Он подчеркнул, что члены группы имели все возможности, чтобы помочь Боровикову избежать наказания.
В 2014 году Боровиков сделал репост клипа Rammstein на песню Pussy, в котором присутствовали откровенные сцены. 29 апреля текущего года суд приговорил Боровикова к двум с половиной годам колонии общего режима за распространение порнографии.
После оглашения приговора гитарист Rammstein Рихард Круспе поддержал блогера и раскритиковал решение суда. Соответствующий пост музыкант разместил в своем instagram-аккаунте.
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