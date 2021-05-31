Почти половина предприятий Курганской области работают в убыток

Доля курганских организаций, работающих в убыток, выросла с 31,7% до 41,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 40% организаций в Курганской области по итогам первых двух месяцев 2021 года работало в убыток. Годом ранее убыточных организаций было значительно меньше. Такие данные приводит Свердловскстат в комплексном докладе о ситуации в регионе.

«В январе—феврале 2021 года доля убыточных организаций составила 41,5 процента и возросла на 9,8 процентного пункта по сравнению с соответствующим периодом 2020 года (по сопоставимому кругу организаций)», — говорится в докладе. Год назад доля убыточных организаций в Курганской области составляла 31,7%.

Доля убыточных предприятий в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, по данным Свердловскстата, выросла с 67% до 100%. Также убыточными оказались все организации в сфере здравоохранения и социальных услуг. Доля убыточных организаций также выросла в сферах добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, строительства, недвижимости, культуры, спорта и развлечений.

На конец февраля 2021 года суммарная задолженность организаций региона превысила 146 млрд рублей, в том числе просроченная — 4,62 млрд рублей. Задолженность по кредитам при этом составляла 51,6 млрд рублей, в том числе просроченная — 156,1 млн рублей. Во внебюджетные фонды курганские организации были должны 67,3 млн рублей. Сумма просроченных платежей в бюджеты всех уровней достигали 43,6 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам января—октября 2020 года доля убыточных организаций в Курганской области составляла 31%. Это было на 4,6 процентного пункта больше, чем за аналогичный период 2019 года.