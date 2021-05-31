31 мая 2021
29 мая 2021
28 мая 2021

В Тюмени откроется выставка вещей изнасилованных женщин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день работы парка им. Маяковского (ЦПКиО) во время пандемии коронавируса.Екатеринбург, парк маяковского, цпкио, люкс, брендовая одежда, виды екатеринбурга
Организаторы выставки хотят показать, что одежда не становится причиной изнасилования Фото:

В Тюмени откроется выставка с предметами одежды и историями жертв изнасилований. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мультицентра «Контора пароходства». Идея такой экспозиции родилась в США.

«В Тюмени пройдет выставка „Во что ты была одета?“. Она состоит из реальных историй изнасилований и воссозданных образов одежды, которая была на женщинах в этот момент. Предусмотрена и образовательная программа», — рассказали URA.RU в пресс-службе мультицентра «Контора пароходства».

Там добавили, что посетителей ждут встречи с психологами, лекции о том, как распознать и предотвратить насилие. Также гостей выставки научат приемам самообороны, и тому, что делать если преступление уже случилось. Историй жертв расскажут не сами пострадавшие, а зачитают мужчины. «Проект был создан в 2013 году по инициативе профессоров из университетов США. Его цель — развеять миф, что жертвами изнасилования становятся только те, на ком была чересчур открытая или „провокационная“ одежда», — пояснили URA.RU в мультицентре.

Ранее URA.RU писало, что в УрФО наказали преступника, дважды напавшего на одну и ту же девушку. Насильник получил более 10 лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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