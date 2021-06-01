Разведчик рассказал, как задушили «русскую весну» на Украине

С 2014 года на Украине завели около 15 тысяч уголовных дел по обвинению в терроризме, заявил Василий Прозоров Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

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Служба безопасности Украины боролась с пророссийскими настроениями с помощью незаконных арестов, заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. По его словам, люди находились в СИЗО по три-четыре года, несмотря на слабую доказательную базу.

«Человек мог просидеть три-четыре года в СИЗО. Потом его оправдают, или, скажем, он получит три года условно. Но несколько лет жизни он отдал тюрьме, подорвал здоровье, психику. Всё это ударило по его семье, материальному благополучию. СБУ обращалась с людьми не по закону, но это была очень эффективная мера воздействия на общество», — рассказал Прозоров в интервью изданию «Ридус».

По словам бывшего разведчика, всего с апреля 2014 года на Украине было зарегистрировано около 15 уголовных производств по статье 258 УК Украины (террористический акт). При этом меньше 10% дошло до суда, а решение принято всего по 600 делам. «Надо отдать должное украинским спецслужбам: хоть и незаконно, но они достаточно эффективно взяли под контроль пророссийские настроения», — рассказал Прозоров. Он отметил, что те, кто не подверглись репрессиям, вынуждены были затаиться или прекратить активно обсуждать пророссийские вопросы в соцсетях.

Прозоров известен тем, что передавал России тактические данные из штаба АТО и центрального аппарата украинских спецслужб во время своей работы в СБУ. С российскими спецслужбами он работал с апреля 2014 года.

Недавно СБУ сообщила о задержании агента российских спецслужб. По информации службы безопасности Украины, он снимал на видео военные части на территории Житомирской области, искал информацию о руководстве воинских подразделений и собирал на них компромат. СБУ сообщило, что мужчина признался в сотрудничестве с ФСБ, передает «Царьград».