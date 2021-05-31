В Челябинске депутаты покидают «Единую Россию»

Пул Андрея Барышева выразил свое отношение к ЕР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пять депутатов Металлургического райсовета Челябинска 1 июня вышли из рядов «Единой России». Об этом URA.RU сообщил спикер райсовета Алексей Четвернин. С выходом из ЕР народные избранники также покидают и партийную фракцию, в составе которой был 21 депутат, составлявших большинство в райсовете. Все, кто решил покинуть ЕР входят в пул депутата Госдумы Андрея Барышева и состоят в движении «Соцгород».

«Заявления подали Юлия Животко, Татьяна Соколова, Татьяна Ройт, Александр Капитан и Антон Хромов, — сообщил URA.RU Четвернин. — Выход из партии фиксируется с момента подачи заявлений в местное отделение, то есть с 1 июня. Теперь у нас во фракции 16 депутатов из 24».

Выход из ЕР Четвернин назвал личным делом коллег. «Хотя некрасиво покидать партию, которая поддерживала на выборах, — отметил спикер. — К тому же Хромов и Капитан при поддержке ЕР были делегированы от райсовета в гордуму».

«ЕР в последнее время принимает законы, которые не способствуют улучшению жизни россиян», — заявила Животько на видео, выложенном в YouTube. При этом, по ее словам, не принимаются законы, инициированные Барышевым. Животько руководит фондом «Соцгород», созданном Барышевым в 1999 году. «Мы с ними работали в „Соцгороде“ на благо людей, когда и ЕР не было. Будем работать дальше, с беспартийными, — заявил URA.RU Барышев. — Решение и отношение к ЕР поддерживаю. Сам сталкиваюсь с подобным отношением к своим законопроектам, вроде снижения пенсионного возраста или по платежам ЖКХ».

Барышев избрался в Госдуму при поддержке ЕР в 2016 году, хотя ранее был исключен из партии. На выборах в 2021 в ЕР не поддержали его из-за его постоянных конфликтов. Другие партии также отказали ему в выдвижении.