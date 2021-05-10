Что погубило карьеру челябинского депутата Госдумы Барышева

Депутат Госдумы Андрей Барышев, представляющий в парламенте Челябинскую область, потерял последний шанс переизбраться в парламент. Ему отказали в поддержке «Коммунисты России». Другие партии ему отказали еще раньше. Крушение политической карьеры проходит на фоне других скандалов.
«Он очень рассчитывал на „Коммунистов России“, — рассказал URA.RU источник в партии. — Вел переговоры в Москве. Хотел выдвинуться по Металлургическому округу, но „Коммунисты России“ будут выставлять в Челябинской области „варягов“». Телефон регионального отделения «Коммунистов России» на момент публикации был отключен.
«Барышев с его возможностями — интересный кандидат для любого регионального отделения партии. Но взаимовыгодному соглашению мешает целый комплекс причин.
Переговорщиков может сильно настораживать его высокая самооценка, особенно в конфликтных ситуациях. С учетом весьма авторитарного стиля руководителей региональных и федеральных партийных структур, это может быть проблемой.
Политическое прошлое не дает уверенности, что Барышев будет подчиняться партийной дисциплине и нести обязательства перед партией», — заявил URA.RU политолог Сергей Зырянов.
В 2016 году Барышев избрался в Госдуму при поддержке «Единой России» по Челябинскому округу и даже собирался участвовать в нынешних праймериз. Но к 2021 году к Барышеву накопилась масса претензий, в том числе от властей и правоохранительных органов.
Выяснилось, что Барышев не выполняет обязательств перед бюджетом. Так, мэрии Челябинска удалось взыскать с фирмы депутата «ИнфраИнвест» около 3 млн рублей по долгам за аренду. 3 июня в арбитражном суде региона будет рассмотрен еще один иск мэрии к фирме — уже на 7,2 млн рублей. В этом же суде проходит процесс по еще одному делу. Фирма Барышева «Стимул» построила, как считают в мэрии, в обход всех законов, магазин в Ленинском районе, хотя место выделялось под автостоянку. Власти требуют магазин снести.
Летом 2020 года Барышев ухитрился попасть в скандал, связанный с подконтрольной ему фирмой «Лоция», которую он передал в управление своему доверенному лицу Татьяне Князевой. В отношении директора муниципального учреждения «Горсад им. Пушкина» Ольги Поповой возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Попова, которая в свое время стараниями Барышева стала директором горсада, сдала «Лоции» в незаконную аренду подземные переходы на Площади Революции в Челябинске, из-за чего ремонт переходов был сорван. Попова уволилась, вину признала, отделалась штрафом, погасив ущерб бюджету на сумму около 5 млн рублей.
Барышева напрямую эта история не коснулась, но он, понимая перед выборами, что с таким бэкграундом ЕР ему в поддержке откажет, стал искать другие партии. Сначала ему отказали в «Яблоке», затем в КПРФ. В партии Геннадия Зюганова решили отдать Металлургический округ коммунисту со стажем Константину Нациевскому. «Кроме того, Барышев поддерживал незаконные акции за блогера Алексея Навального, — рассказал URA.RU источник в КПРФ. — А Зюганов категорически против того, что его партия поддерживала Навального. Наконец, Барышев еще и претендовал на руководящие должности в КПРФ, чего в партии терпеть не стали».
В начале мая Барышева отказалась принять в свои ряды «Родина». В «Справедливую Россию», «Зеленую альтернативу» и Партию Роста депутат проситься не стал. Он мог бы предложить свои услуги Партии пенсионеров, но и здесь бы его ждал отказ. «У нас принято принципиальное решение не поддерживать перебежчиков», — заявил URA.RU руководитель регионального отделения партии Степан Фирстов.
«Когда Барышев в 2016 году выдвинулся от ЕР в Госдуму и победил, он позиционировал себя как человек системы. А система предательства не прощает: Барышев своим демонстративной ссорой с единороссами отсек и возможности сотрудничества с другими партиями. Все понимают, как много зависит от позиции Москвы, где такое поведение не приемлют.
Фактически Барышев сейчас повторяет путь экс-губернатора [Челябинской области] Михаила Юревича, который после разрыва с ЕР пытался выдвинуться от других политических сил, но безуспешно.
А харизмы и ресурса у Юревича было куда больше, чем у Барышева», — заметил в разговоре с URA.RU директор исследовательского центра «МарС» Иван Полукаров.
Сам Барышев, когда до него удавалось дозвониться URA.RU, уверял, что ни с кем переговоров не ведет, а если понадобится, то будет участвовать в выборах как самовыдвиженец и даже соберет подписи. «Как показывает практика, собрать подписи в Госдуму нереально, — сообщил URA.RU источник в политических кругах. — Пять лет назад этого не удалось сделать даже Юревичу, на которого работала целая армия нотариусов. Так что шансы Барышева нулевые». На момент подготовки публикации Барышев на звонок не ответил.
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