В городе есть более проблемные участки дорог, считают ямальцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Нового Уренгоя удивило решение мэрии отремонтировать Ленинградский проспект. Как рассказывают URA.RU местные жители, там и так лежал качественный асфальт.

«Начали делать полностью ремонт Ленинградского проспекта. Не ямочный, а полностью меняют полотно. Зачем? Там и так очень хорошая дорога. Где надо делать даже не шевельнулись. Выглядит все, как издевательство», — рассказывает URA.RU местный житель Георгий Вартанян.

В соцсетях люди также высказывают свое недовольство по поводу ненужного, на их взгляд, ремонта. «А зачем сейчас делать Ленинградский (проспект) с удовлетворительным дорожным покрытием, если Таежная и Железнодорожная улицы больше нуждаются в ремонтных работах», — пишет Иван Макаров в официальной группе мэрии под постом, в котором объявили о замене асфальта.

Жители отмечают, что в этом сезоне отремонтировали еще одну дорогу, которой это не требовалось — от объездной до ДС «Звездный». Получить оперативный комментарий в администрации не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU уже сообщало о проблемах с дорожными работами в Новом Уренгое. Тогда,через два дня после ремонта улицы Таежной, она снова пришла в непригодное состояние.