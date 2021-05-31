31 мая 2021
28 мая 2021

Жителей Нового Уренгоя возмутил ремонт хорошей дороги. «Где надо делать — даже не шевельнулись»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы. Челябинск, каток, дорожные рабочие, дорожные работы, асфальт, ремонт дороги, дорожники, комсомольский проспект
В городе есть более проблемные участки дорог, считают ямальцы Фото:

Жителей Нового Уренгоя удивило решение мэрии отремонтировать Ленинградский проспект. Как рассказывают URA.RU местные жители, там и так лежал качественный асфальт.

«Начали делать полностью ремонт Ленинградского проспекта. Не ямочный, а полностью меняют полотно. Зачем? Там и так очень хорошая дорога. Где надо делать даже не шевельнулись. Выглядит все, как издевательство», — рассказывает URA.RU местный житель Георгий Вартанян.

В соцсетях люди также высказывают свое недовольство по поводу ненужного, на их взгляд, ремонта. «А зачем сейчас делать Ленинградский (проспект) с удовлетворительным дорожным покрытием, если Таежная и Железнодорожная улицы больше нуждаются в ремонтных работах», — пишет Иван Макаров в официальной группе мэрии под постом, в котором объявили о замене асфальта.

Жители отмечают, что в этом сезоне отремонтировали еще одну дорогу, которой это не требовалось — от объездной до ДС «Звездный». Получить оперативный комментарий в администрации не удалось. Там на звонки корреспондента никто не ответил.

Ранее URA.RU уже сообщало о проблемах с дорожными работами в Новом Уренгое. Тогда,через два дня после ремонта улицы Таежной, она снова пришла в непригодное состояние.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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