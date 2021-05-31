Крупнейший аэропорт ЯНАО ограничил время работы

Реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя планируют завершить в 2022 году Фото: аэропорт Новый Уренгой\пресс-служба

Начиная с 1 июня и до октября крупнейший в ЯНАО аэропорт Нового Уренгоя будет работать в ограниченном режиме. Как сообщили представители авиахаба в официальной группе «ВКонтакте», изменения связаны с реконструкцией аэропорта.

«С 1 июня изменится режим работы аэровокзала: работать он будет с 5:30 до 16:00. Изменения связаны с реконструкцией аэродрома, которая будет проводиться в „окна“ между полётами, в вечернее и ночное время», — говорится в распространенном сообщении. Представители аэропорта уточнили, что в таком режиме хаб продолжит работу до конца летней навигации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое строят дополнительный терминал аэропорта. Он может получить международный статус, а его площадь составит 18 тысяч квадратных метров. Строительство планируют закончить до конца 2022 года.