В Екатеринбурге прошла панихида по главе МИАЦ Сергею Тарадаю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге прошла церемония прощания с главой Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Свердловской области Сергеем Тарадаем, умершим от коронавируса. Проводить его в последний путь собрались порядка 40 человек. Среди них оказались министр здравоохранения области Андрей Карлов, его зам, бывший глава горздрава Екатеринбурга Денис Демидов и главврач детской больницы №9 Игорь Огарков, передает корреспондент URA.RU.

«Я очень рад, что нам удалось поработать в одной команде. Высочайший профессионал, — поделился воспоминаниями Карлов. — Работали мы сначала с детской больнице №9. А дальше мне пришлось сменить место работы — и я его позвал в свою команду. Сергей Сергеевич ни минуты не сомневался. К сожалению, коронавирус не щадит никого». Министр выразил соболезнования семье и друзьям Тарадая.

Панихиду, которая прошла в Екатеринбургском крематории, также посетили коллеги Тарадая, его супруга и дети. Близкие медика характеризовали его как отзывчивого, доброго человека и качественного специалиста. Поминки прошли позднее днем в ресторане «Космос» в центре Екатеринбурга.

Сергей Тарадай умер 28 мая в ГКБ №40. Незадолго до смерти он заразился коронавирусом, на фоне осложнений впал в кому и попал в больницу. Тарадаю было 56 лет. Медик возглавил свердловский МИАЦ после отставки бывшего главы центра Татьяны Трофимовой в октябре 2020 года. До этого работал в МАУ «Центр „Мединком“» и детской больнице №9.

Андрей Карлов работал с Тарадаем еще до прихода в областной минздрав Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главврач ДГКБ №9, в которой когда-то трудился Тарадай, также пришел на панихиду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Замминистра здравоохранения Денис Демидов пообщался с родственниками усопшего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сергею Тарадаю было 56 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU