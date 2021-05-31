Андрей Гориславцев не является членом «Единой России», но избирался от партии пять лет назад Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бизнесмен, депутат свердловского заксобрания Андрей Гориславцев (входит во фракцию «Единой России») примет участие в выборах в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду», сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Гориславцев выдвинется в Каменском одномандатном округе, где «ЕР» представляет действующий депутат Госдумы Лев Ковпак. Собеседники агентства отмечают, что выдвижение Гориславцева может сделать результат на выборах непредсказуемым.

В конце апреля-начале мая резиденция губернатора сравнивала рейтинги Гориславцева и Ковпака. По данным URA.RU, узнаваемость Ковпака, ранее победившего в праймериз «ЕР», на тот момент составляла 48%, Гориславцева — 11%. Разрыв в их рейтингах меньше: за Ковпака на выборах готовы проголосовать 14-15% избирателей, за Гориславцева — 9%. «Конвертация узнаваемости в рейтинг у Гориславцева выше. Учитывая, что у него есть деньги на нормальную кампанию, это может стать серьезной проблемой», — говорит источник, близкий к областной власти.

Сам Гориславцев возможное выдвижение от эсеров прокомментировал URA.RU уклончиво: «Все решится на [партийном] съезде [„СР“, намеченном на 26 июня]. „Справедливая Россия“ объединилась с патриотами — моими единомышленниками. И они мне больше всего подходят. Надо что-то делать, что-то менять, и идеологически я с ними. Если меня они поддержат, то я пойду от них на [выборы в] Госдуму». В свердловском отделении «Справедливой России» ситуацию пока не комментируют.

Гориславцев работает в свердловском заксобрании с 2016 года. Тогда он избрался в региональный парламент по Сысертскому округу от ЕР, перед этим победив во внутрипартийном голосовании.