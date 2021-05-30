В свердловском отделении «Единой России» подвели итоги праймериз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Праймериз «Единой России» определили, на каких политиков будет сделана ставка в одномандатных избирательных округах по выборам депутатов Госдумы. Как сообщил URA.RU источник в региональном отделении партии, знакомый с результатами предварительного голосования, сюрпризов оно не принесло.

«Первые места во всех округах, кроме Нижнетагильского, заняли действующие депутаты. В Нижнем Тагиле, где депутат текущего созыва Алексей Балыбердин отказался от участия в кампании, в борьбе за партийную поддержку победил директор по персоналу УВЗ Константин Захаров», — рассказал собеседник агентства.

В Свердловском одномандатном избирательном округе фаворитом стал Андрей Альшевских, в Каменск-Уральском — Лев Ковпак, в Березовском — Сергей Чепиков, в Асбестовском — Максим Иванов, в Первоуральском — Зелимхан Муцоев, в Серовском — Антон Шипулин.

В пресс-службе регионального отделения ЕР обещали прокомментировать итоги праймериз позднее. Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков отметил, что свердловские праймериз в Госдуму практически не принесли сюрпризов: именно такой результат прогнозировался изначально. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года.