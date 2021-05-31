В ХМАО усилят контроль за масочным режимом из-за коронавируса

Это коснется мест массового пребывания людей, например — торговых центров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Соответственное поручение она дала на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирсом.

«Поручаю главам муниципальных образований усилить контроль за исполнением постановление губернатора от 9 апреля 2020 года №29, рекомендация Роспотребнадзора по обязательному использованию средств индивидуальной защиты в общественных местах в условиях режима повышенной готовности», — сказала Комарова, добавив, что особый режим по-прежнему действует в регионе.

По официальным данным, предоставленным региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 41 новый случай COVID-19 в 10 муниципалитетах. Больше всего заболевших в Нижневартовске. За весь период пандемии от коронавируса умерли 798 человек, а заболели 57 538 человек.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили действие карантина до 30 июня. Под запретом остается деятельность детских игровых комнат, досуговых и развлекательных центров, а также курение кальяна. При этом сняты ограничения с кафе и ресторанов.