31 мая 2021
30 мая 2021
29 мая 2021

В ХМАО усилят контроль за масочным режимом из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа торгового центра «Мега» после карантинных мер по Covid-19. Екатеринбург, торговый центр, тц, карантин, шопинг, защитная маска, магазин, манекен, екатеринбург , тц мега, covid19
Это коснется мест массового пребывания людей, например — торговых центров Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила главам муниципалитетов усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Соответственное поручение она дала на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирсом.

«Поручаю главам муниципальных образований усилить контроль за исполнением постановление губернатора от 9 апреля 2020 года №29, рекомендация Роспотребнадзора по обязательному использованию средств индивидуальной защиты в общественных местах в условиях режима повышенной готовности», — сказала Комарова, добавив, что особый режим по-прежнему действует в регионе.

По официальным данным, предоставленным региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 41 новый случай COVID-19 в 10 муниципалитетах. Больше всего заболевших в Нижневартовске. За весь период пандемии от коронавируса умерли 798 человек, а заболели 57 538 человек.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО продлили действие карантина до 30 июня. Под запретом остается деятельность детских игровых комнат, досуговых и развлекательных центров, а также курение кальяна. При этом сняты ограничения с кафе и ресторанов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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