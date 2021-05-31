В Кургане продолжается волна сообщений о минировании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане продолжают поступать сообщения о минировании. Посетителей эвакуируют из магазинов сети «Магнит», в том числе из гипермаркета «Магнит Семейный» в Заозерном районе, сообщили URA.RU очевидцы.

«Территория [гипермаркета] вся оцеплена силовиками. Не пускают никого дальше парковки», — рассказал очевидец. Судя по фотографиям с места, на территории парковки практически нет машин. Недалеко от входа дежурит Росгвардия, стоит пожарная машина.

«Все сотрудники и посетители эвакуированы, обстановка спокойная. Идет проверка правоохранительных органов по регламенту», — комментируют информацию об эвакуации telegram-канал правительства области. По данным правительства, на автовокзале проверка завершена, сообщение о минировании не подтвердилось.

Ранее 1 июня в Кургане поступили сообщения о минировании автовокзала, Курганского городского суда и Курганского областного суда. Посетителей здесь также эвакуировали. В пресс-службе УФСБ России по Курганской области информацию не комментируют. Днем ранее, 31 мая, сообщения о минировании поступили почти во все детсады Кургана. Детей в срочном порядке эвакуировали и отдавали родителям. Проверка установила, что сообщения были ложными. Возбуждено уголовное дело.

Обновлено в 14:32 (уральское время): Сообщения о минировании продолжают поступать в компании Кургана, в том числе и в коммерческие. «Граждан просим соблюдать спокойствие, все службы в готовности, работают в строгом соответствии с регламентами и готовы к выполнению всех необходимых действий. Проведенные проверки объектов, куда поступили сообщения о минировании, не подтвердили наличие угрозы. Правоохранительные органы все объекты проверяют на безопасность», — сообщает telegram-канал правительства области.

Обновлено в 15:36 (уральское время): «Магазины сети „Магнит“ в Кургане, куда также поступили сообщения о заминировании, обследованы. Информация об угрозе не подтвердилась. Магазины снова открыты», — сообщает telegram-канал правительства области.

Возле «Семейного Магнита» дежурит Росгвардия Фото предоставлено читателями URA.RU

В районе «Семейного Магнита» дежурят пожарные Фото предоставлено читателями URA.RU