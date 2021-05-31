31 мая 2021
30 мая 2021
28 мая 2021

Силовики отреагировали на сообщения о минировании в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эвакуация детей из детского сада. Курган, кинолог, полиция, собака кинолог
По факту ложного минирования детсадов в Кургане возбуждено уголовное дело Фото:

По факту ложных сообщений о минировании десятков детсадов Кургана, поступавших 31 мая, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции и ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«Сотрудниками УМВД России по Курганской области и УФСБ России по Курганской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, направивших письма с угрозами в дошкольные учреждения. По данному факту следователем УМВД России по городу Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры — прим. URA.RU)», — говорится в сообщении.

Первые сообщения о минировании детсадов Кургана поступили в обед 31 мая, сообщало ранее URA.RU. Речь изначально шла о трех детсадах. Затем их количество возросло, охватив почти все учреждения города. Администрации детсадов провели эвакуацию, на месте работали кинологи с собаками. Позже правительство области сообщило в своем telegram-канале об итогах проверки 36 детских садов города, куда поступила информация о минировании. Информация не подтвердилась.

На следующий день, 1 июня, в Кургане вновь стали поступать сообщения о минировании. На этот раз эвакуировать пришлось автовокзал, городской и областной суды.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...