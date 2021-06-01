В Кремле высказались о конкурсе худших школьных туалетов в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что не считает конкурс на худший школьный туалет не провокация Фото:

В Кремле не считают провокацией конкурс компании Domestos на худший школьный туалет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пескова спросили, не считают ли в Кремле провокацией конкурс Domestos. «Нет, не считаем. Domestos у нас отечественный. Мы не занимаемся моющими средствами», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее британский бренд бытовой химии Domestos запустил конкурс на звание самого худшего туалета в России. Победитель должен получить годовой запас чистящих средств. Также компания за свой счет отремонтирует уборную.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...