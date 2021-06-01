В Кремле высказались о конкурсе худших школьных туалетов в России

В Кремле не считают провокацией конкурс компании Domestos на худший школьный туалет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пескова спросили, не считают ли в Кремле провокацией конкурс Domestos. «Нет, не считаем. Domestos у нас отечественный. Мы не занимаемся моющими средствами», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее британский бренд бытовой химии Domestos запустил конкурс на звание самого худшего туалета в России. Победитель должен получить годовой запас чистящих средств. Также компания за свой счет отремонтирует уборную.
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