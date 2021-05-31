Скандал с уничтожением пермского стадиона дошел до Госдумы

Депутат Госдумы Алексей Бурнашов выступил против строительства жилья на территории стадиона «Молот» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермяки пытаются через Госдуму остановить возможную застройку стадиона «Молот» и, соответственно, его ликвидацию. Представитель инициативной группы Елена Германова сообщила URA.RU, что депутат Госдумы Алексей Бурнашов уже отреагировал на обращение.

«Мы собрали 7524 подписи, это была первая партия. Мы направляли запросы в минимущества, минспорта, министерство градостроительства с вопросами, как разрешили этот проект (возведения на стадионе 11 высотных домов — прим. редакции), если он противоречит генплану Перми. Нам приходят ответы, что все будет решено на публичных слушаниях», — сообщила URA.RU Германова. Она пояснила, что после подобных ответов решила вынести проблему на федеральный уровень и обратилась к Бурнашову.

В беседе с корреспондентом URA.RU Бурнашов подтвердил факт получения подобного обращения. Он сообщил, что уже обратился в комитет по спорту Госдумы и готовит депутатский запрос на имя губернатора Дмитрия Махонина. «В феврале была встреча с жителями Мотовилихи. Там мы обсуждали планы по развитию спорта на ближайшую трехлетку», — говорит Бурнашов. Он утверждает, что представители правительства, которые присутствовали на встрече, обещали, что территорию стадиона не будут застраивать жильем.

Бурнашов считает возмутительным тот факт, что сейчас представителей инициативной группы пытаются связать с именем осужденного блогера Алексея Навального. «Они к этому Навальному никакого отношения не имеют. Это люди, которые переживают за Мотовилиху. Я их в обиду не дам», — уточнил он. В пресс-службе администрации губернатора также пояснили URA.RU, что без учета мнения населения никакие решения приниматься не будут.

URA.RU рассказывало, что жители Перми собрали тысячи подписей за сохранение территории стадиона «Молот». Против застройки выступают горожане и общественники. Они организовали сбор на сайте Change.org в поддержку отмены планов реновации данной территории.