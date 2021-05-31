31 мая 2021
30 мая 2021

СК: сотрудник ФСИН делал наркозакладки в челябинской колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, активист, лицей
Подозреваемого выявили полицейские и сотрудники собственной безопасности ФСИН (фото из архива) Фото:

В Челябинске сотрудник исправительной колонии №2 подозревается в организации наркоторговли на территории своего учреждения. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону.

«По данным следствия, 28 мая младший инспектор ИК №2 незаконно пронес на территорию колонии наркотики массой более 17 граммов. Он разместил их в тайниках, из которых запрещенные вещества должен был забрать осужденный, находящийся с ним в сговоре», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В отношении силовика возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Решается вопрос о предъявлении обвинения, ведется сбор новых доказательств. Оперативное сопровождение ведут сотрудники регионального полицейского главка и управления собственной безопасности ГУФСИН по Челябинской области.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении начальника оперативного отдела СИЗО №3 Максима Маркова. По данным следствия, за 150 тысяч рублей высокопоставленный сотрудник ФСИН «организовал» комфортабельную камеру для одного из осужденных, задержав отправку преступника в колонию и обеспечив того средствами связи. В итоге Маркова задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области, сейчас он арестован и уже сам помещен в СИЗО.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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