В Союзе турагентств назвали новую страну-альтернативу Турции

Россия открывает 10 июня авиасообщение, в том числе с Марокко Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Российским туристам, в качестве альтернативы Турции, агентства могут предложить путешествие в Марокко. С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с североафриканской страной. Об этом в беседе с URA.RU рассказали президент Союза туристических агентств, заместитель директора ассоциации «Турпомощь» Сергей Голов и первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

«Марокко было достаточно востребованным направлением, как и Тунис, но там тоже не такое большое количество разрешений на полеты. Будем надеяться, что каким-то образом спасемся, будет возможность у туроператоров переориентировать клиентов еще с прошлогодних заявок, которые остались по Турции (переносы и т. д.). Люди просто уже устали ждать и, естественно, накаляется атмосфера непосредственно у самих турагентов», — отметил Голов.

Спикер подчеркнул, что в июне Марокко будет интересно в первую очередь с точки зрения пляжного отдыха. «Пляжный отдых в летний период востребован. В июне как раз будет хорошо. Океан не такой уж теплый, до глубокой осени его использовать нельзя, как в той же Турции. Сама страна интересная в принципе. Там экскурсионная программа есть, спа-процедуры и отели, которые на этом строят свою работу», — добавил Голов.

Владимир Канторович в беседе с URA.RU подтвердил, что Марокко частично примет российских туристов, не попавших в Турцию, но полной альтернативой страна стать не сможет. «Конечно, этого недостаточно для полноценного туризма, для тех миллионов людей, кто не попадает в Турцию, Египет, которые не помещаются на наш черноморский курорт. Двух-четырех самолетов в неделю совершенно недостаточно, чтобы как-то в корне изменить ситуацию, чтобы людям было где отдохнуть. Это, конечно, позитивно, но для того, чтобы был серьезный шаг в туризме, нужно открытое авиасообщение и чартеры», — подчеркнул он.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией заявили о возобновлении авиасообщения с восемью странами. С 10 июня самолеты начнут летать в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию. И возобновляется чартерное авиасообщение с Албанией.