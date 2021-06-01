Экономисты объяснили, чем опасно для россиян повышение госдолга

В России государственный долг составляет 17% по отношению к ВВП Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Каждый новый процент государственного долга РФ по отношению к ВВП требует больше затрат на его обслуживание из бюджета, соответственно на повышение благосостояния будет тратиться меньше средств. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал ведущий научный сотрудник МГУ доктор экономических наук Андрей Колганов.

Государственный долг РФ за первый квартал 2021 года вырос с 18,9, до 19,7 триллионов рублей. Это составляет 17% прогнозируемого объема ВВП. Такие данные приводит Счетная палата РФ.

«С каждым дополнительным процентом долга увеличиваются и наши расходы на его обслуживание. На выплату процентов по облигациям и так далее. И это вычет из нашего благосостояния. Поэтому всегда надо думать, насколько эффективно мы используем привлекаемые средства. А то может получиться так, что проценты, которые мы будем выплачивать по займам, окажутся больше, чем те доходы, которые мы при помощи этих займов получили», — сказал URA.RU Колганов.

Эксперт Российского института стратегических исследований кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, что если госдолг находится в районе 20% к ВВП, то это совершенно не опасно для экономики страны. «Обслуживание долго — это абсолютно обычный инструмент. Многие страны живут, мы знаем, и со стопроцентным государственным долгом по отношению к ВВП и даже выше 100%. Это, конечно, плохо, его надо обслуживать, большие деньги уходят на все это, и это подрывает возможности дальнейшего развития. Но 20% — это вполне нормально», — объяснил собеседник агентства.