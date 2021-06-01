Путин призвал регионы расширить программы поддержки семей

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Разное. Курган, многодетная семья, зима, дети
Владимир Путин назвал многодетные семьи будущим России Фото:

Президент России Владимир Путин призвал региональные власти расширить программы поддержки семей, особое внимание обратив на многодетные. Об этом глава государства заявил на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Поддержка семей с детьми и создание условий для достойного воспитания ребёнка <…> является безусловным приоритетом нашей политики. Будем постоянно наращивать здесь наши усилия, концентрировать дополнительные ресурсы», — заявил Путин в ходе встречи. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Также президент отметил, что многодетные семьи являются основой будущего страны. «Рассчитываю, что и региональные, и местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей, в первую очередь, конечно, больших, многодетных. Чутко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы», — подытожил он.

Ранее в Госдуме заявили, что семьям, усыновившим либо опекающим ребенка, положена новая льгота. Эта мера поддержит людей, которые помогают решать проблемы сиротства и создают условия для развития оставшихся без попечения родителей детей, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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