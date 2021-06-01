Минфин РФ выделит 1,5 триллиона на поддержку семей с детьми

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Виды города. ЦПКиО. Курган, многодетная семья, семья, дети
Сумма выше, чем в 2020 году на 37% Фото:

В России на поддержку семей и детей в 2021 году направят 1,5 трлн рублей. Показатель на 37% выше, чем в прошлом году, сообщили в Минфине РФ.

«Минфин России при формировании проекта федерального бюджета готовит информацию об объеме средств, направляемых на поддержку семьи и детей, — так называемый „детский бюджет“. Его объем на 2021 год составляет 1 501,4 млрд рублей, что более чем на 37% выше уровня 2020 года», — указано на сайте Минфина. Эта сумма не учитывает поддержку от регионов. В 2019 году «детский бюджет» составил 5,2 трлн рублей.

Ранее в России придумали новые льготы для детей. Зампред Совбеза РФ, бывший премьер-министр и президент Дмитрий Медведев предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. Об этом пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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