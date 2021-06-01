В «Единой России» предложили новые льготы для семей с детьми

«Единая Россия» предлагает ввести в стране бесплатный проезд для школьников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму новые меры социальной поддержки для семей с детьми. В частности, депутаты предложили сделать бесплатным проезд школьников в общественном транспорте. Об этом в беседе с URA.RU сообщил член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной Палаты РФ, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков.

«Идет 100%-я поддержка семей с детьми, не только с детьми-инвалидами. Подняли вопрос о бесплатном проезде школьников в общественном транспорте (автобус, трамвай и т. д.). Тему выдачи в 100%-ом размере от заработной платы больничного родителям дошкольников. Ежемесячной выплаты беременным женщинам в трудной жизненной ситуации», — отметил Бурлаков.

Общественный деятель подчеркнул, что в части поддержки российского бизнеса и семьей появилось предложение о введении на постоянной основе кешбэка на детский отдых. «Программа кешбека появилась за детский отдых. Это то, о чем говорил президент в послании [Федеральному собранию]», — добавил Бурлаков. Предложенные новые меры социальной поддержки дальше пройдут рассмотрение в Госдуме.

Ранее в ходе встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержки этой категории граждан и создания условий для достойного воспитания ребенка. Глава государства призвал региональные власти расширить программы помощи.