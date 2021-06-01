URA.RU ответило на требование Жириновского закрыть редакцию

Жириновский обвинил информагентство URA.RU в клевете на партию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов ответил на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который призвал закрыть агентство. По мнению представителя СМИ, политик пиарится на громких заявлениях.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил URA.RU в клевете на партию и назвал журналистов издания «мародерами морального фронта». «Люди уже не знают, чему верить, чему нет. Ведь все проплачено. Если мы смотрим URA.RU — постоянно клевещут на ЛДПР. Редакцию пока не внесли в список запрещенных организаций, но мы будем требовать привлечения к уголовной ответственности. Правительство правильно осаждает тех, кто клевещет на Родину. Эти организации запрещены, и мы будем требовать запрета URA.RU, потому что там собрались только мародеры морального фронта», — заявил политик во время пресс-подхода депутатов перед пленарным заседанием Государственной думы.

«Мы признательны господину Жириновскому за внимание. Но редакции URA.RU больше не хотелось бы быть поводом для пиара политика, требующего не сообщать о стрельбе в школах, отправлять на психобследования владельцев собак, увеличить возраст детства до 30 лет и так далее», — прокомментировал выступление лидера ЛДПР Иван Некрасов.

Также шеф-редактор ответил на обвинения в клевете. «Владимир Вольфович путает Родину и ЛДПР, либеральные взгляды и давление на свободу слова. Точно так же перепутал факты. Мы созвонились с руководством партии: претензии Жириновского связаны с сообщением о том, что депутату гордумы Перми Илье Лисняку не дают выйти из ЛДПР, чтобы он мог баллотироваться на выборы от другой партии. Можете проверить: Лисняк до сих пор состоит в ЛДПР несмотря на то, что написал заявление 25 марта. Он добивается выхода из партии уже через суд», — подытожил он.