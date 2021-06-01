В банках РФ увеличат сумму, которую можно снять без паспорта

Хотят изменить правила обмена и замены денег Фото: Анна Майорова © URA.RU

Планируется увеличить до 40 тысяч рублей размер суммы, которую можно заменить или обменять в банке без паспорта. Законопроект приняли в Госдуме в первом чтении 1 июня.

«Идентификация физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при проведении операций по обмену банкнот различных достоинств и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. рублей», — пишет «Парламентская газета». Законопроект разработали депутаты и сенаторы во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Инициатива поможет упростить взаимодействие физических лиц с кредитными организациями, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Банки в следующем году разрешат снимать деньги с чужих карт и запустят для этого специальный сервис. Клиенты будут генерировать QR-код на получение конкретной суммы в мобильном приложении, а затем смогут переслать его другому человеку, чтобы он снял деньги по коду. Об этом пишет «Ридус».

Ранее в московском отделении Сбербанка вызвали Росгвардию, когда клиент хотел положить на счет 40 тысяч рублей мелочью. Ему заявили, что нужно выполнить 133 операции, чтобы зачислять сумму частями по 300 рублей. Потом сотрудники банка вызвали Росгвардию и заявили, что мужчина «захватил кассу».