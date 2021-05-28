Сбербанк вызвал Росгвардию для клиента из-за 40 тысяч мелочью

Клиент накопил 40 тысяч десятирублевыми монетами Фото: Nickolas Titkov/Flickr

В «СберБанке» Москвы вызвали Росгвардию, когда клиент хотел внести на счет 40 тысяч рублей мелочью. Об этом Василий Рябов, участник инцидента, рассказал в соцсетях. Сотрудники банка заявили, что клиент «захватил кассу».

«Вчера решили отнести в Сбербанк копилку. Собирал по 10 рублей несколько лет, насобирал около 40 тысяч рублей. В банке сказали, за прием монет комиссия, без комиссии смогут только по 300 рублей зачислять», — написал Рябов в Facebook. По словам Рябова, ему не показали этот тариф и сказали, что это внутреннее распоряжение. Он отметил, что для зачисления 40 тысяч рублей необходимо было выполнить 133 операции, чтобы зачислять деньги частями по 300 рублей. По словам Рябова, кассир попросил на каждую операцию взять отдельный талон.

Клиент рассказал, что сначала его долго не могли обслужить, потом ему провели одну операцию и во время второй операции приехали сотрудники Росгвардии. В банке сообщили им, что «мужчина захватил кассу». «Дальше ребята в форме переглядываются, говорят, что тут нет противоправных действий, что-то говорят про то, что представителю банка придется написать объяснительную, разворачиваются и уходят из банка», — написал Рябов.

По его словам, он позвонил на горячую линию «СберБанка» и написал в ЦБ. После этого ему позвонили и попросили прийти в отделение банка.

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Сбера». Оперативный комментарий на момент публикации получить не удалось.

Ранее стало известно, что «СберБанк» поможет россиянам дожить до зарплаты. Банк будет оформлять краткосрочные займы сроком на один месяц тем, у кого есть зарплатные карты «СберБанка».