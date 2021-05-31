Источник: выбран новый начальник полиции Свердловской области

Полковнику Рашиду Даулетову прочат повышение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

На пост первого замглавы свердловского ГУ МВД — начальника полиции, который освободится после ухода генерал-майора Александра Постовалова, выбран сменщик. Место займет начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) полковник Рашид Даулетов, сообщил URA.RU источник в силовых кругах.

«Даулетов стал основным кандидатом на начальника полиции. Окончательное решение еще не принято, все ждут документы о переводе Постовалова в Магадан. Это произойдет не раньше конца июня», — поделился собеседник в областном главке. По его словам, Даулетова высоко ценит глава ГУ МВД генерал-лейтенант Александр Мешков, который готов повысить полковника до своего первого зама (должность является генеральской).

По данным другого источника URA.RU, близкого к руководству главка, кандидатура Даулетова не является единственной. Ранее одним из претендентов на пост начальника полиции называли шефа УМВД по Екатеринбургу полковника Игоря Озерова. Однако назначению, среди прочего, помешала биография силовика: он выходец из того же клана, что и начальник главка Мешков.

Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых назвал информацию инсайдеров преждевременной. «Кто бы ни претендовал на любой руководящий пост, последнее слово будет за тремя руководителями: начальником главка, главой МВД и президентом страны. На такой пост из нескольких кандидатов всегда назначается наиболее опытный человек. Всему свое время, скоро вместе узнаем», — пояснил Горелых.

О готовящемся уходе Постовалова источники URA.RU говорили в начале 2021 года. Генерал-майору прочат переезд в Магаданскую область, его кандидатура согласовывается. По одной версии, силовик станет начальником регионального УМВД, по другой — займет пост начальника полиции в управлении.