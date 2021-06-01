Свердловчане поднимают бунт из-за продажи молочного завода

В городских пабликах разных социальных сетей появились просьбы не продавать молокозавод частному инвестору Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за планов правительства Свердловской области по продаже Ирбитского молочного завода (Свердловская область) в социальных сетях организуют протест. Анонимные пользователи просят подписать петицию на имя президента России Владимира Путина с просьбой отменить приватизацию актива. Сообщения были опубликованы в крупнейших городских группах социальной сети «ВКонтакте».

«Уже весь город шумит по поводу продажи Молочного завода в частные руки! Давайте поддержим наш завод и не дадим продажи его в частные руки! У нас остался последний завод в Ирбите, который дает рабочие места с нормальной заработной платой! Давайте хоть его сохраним, и так просрали стекольный, АПЗ, мотозавод, швейную фабрику!» — пишет анонимный пользователь в группе «Подслушано | Ирбит — Жизненно» (16 595 подписчиков). Пост был опубликован утром 31 мая. Он собрал 616 лайков, 61 репост и 43 комментария.

Аналогичное предложение появилось в другом паблике «Подслушано ШОУ | ИРБИТ» (28 198 подписчиков). «Готовы ли вы поддержать город и Ирбитский молочный завод подписанием петиции, мы не хотим отдавать завод в чужие руки, это стабильное будущее города и каждого ирбитчанина. Готовы ли вы поддержать завод, только это максимально серьезно, чтобы петиция до Путина дошла!» — написал автор. Пост собрал 459 лайков, 14 репостов и 59 комментариев.

В пресс-службе МУГИСО URA.RU подтвердили, что приватизация госактива действительно внесена в план на 2021 год. «Планируемые данными программными мероприятиями поступления являются источником финансирования дефицита бюджета. В случае принятия решения о продаже Ирбитского молочного завода, региональные власти гарантируют, что он продолжит осуществлять свою деятельность, будет развиваться в том числе за счет привлечения инвестиций на предприятие, способствовать увеличению занятости и росту налоговых поступлений в бюджеты разных уровней», — уточнили там.

Ирбитский молочный завод является одним из крупнейших на Среднем Урале предприятий молочной промышленности. На выработку молзавода приходится более 25% всей молочной продукции Свердловской области.