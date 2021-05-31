Губернатор Моор поедет в Санкт-Петербург за инвестициями

Ожидает, что на ПМЭФ губернатор Александр Моор проведет важные переговоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Александр Моор возглавит тюменскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в северной столице со 2 по 5 июня. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе Тюменской области. Одной из целей поездки Моора станет поиск инвесторов в экономику региона.

«Делегация Тюменской области во главе с губернатором Моором примет участие в ПМЭФ. В состав делегации вошли представители органов власти региона, города, а также инфраструктурных институтов развития бизнеса. На ПМЭФ планируется ряд встреч в целях развития связей с торговыми, культурными представительствами и миссиями иностранных государств, по вопросам развития внешнеэкономической деятельности, привлечения инвестиций», — отвели в оперштабе на вопрос агентства.

Конкретные даты, в которые Моор будет работать в Санкт-Петербурге, не названы. В оперштабе взяли время на подготовку ответа.

Ранее URA.RU писало о том, что форум посетит президент России Владимир Путин. Кроме того, по видеосвязи ожидается участие в мероприятии канцлера Австрии Себастьяна Курца и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.