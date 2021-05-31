31 мая 2021

Губернатор Моор поедет в Санкт-Петербург за инвестициями

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, моор александр
Ожидает, что на ПМЭФ губернатор Александр Моор проведет важные переговоры Фото:

Губернатор Александр Моор возглавит тюменскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в северной столице со 2 по 5 июня. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе Тюменской области. Одной из целей поездки Моора станет поиск инвесторов в экономику региона.

«Делегация Тюменской области во главе с губернатором Моором примет участие в ПМЭФ. В состав делегации вошли представители органов власти региона, города, а также инфраструктурных институтов развития бизнеса. На ПМЭФ планируется ряд встреч в целях развития связей с торговыми, культурными представительствами и миссиями иностранных государств, по вопросам развития внешнеэкономической деятельности, привлечения инвестиций», — отвели в оперштабе на вопрос агентства.

Конкретные даты, в которые Моор будет работать в Санкт-Петербурге, не названы. В оперштабе взяли время на подготовку ответа.

Ранее URA.RU писало о том, что форум посетит президент России Владимир Путин. Кроме того, по видеосвязи ожидается участие в мероприятии канцлера Австрии Себастьяна Курца и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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