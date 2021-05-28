В Кремле раскрыли, где регионы смогут получить деньги

Дмитрий Песков сообщил, что губернаторы на ПМЭФ будут искать инвесторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Региональные власти должны использовать стартующий на следующей неделе Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) для привлечения инвестиций. Это один из приоритетов работы властей, заявил на конференц-колле 28 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Традиционно этот международный форум посвящен инвестиционной привлекательности России. Но есть как внешние инвестиции, им уделяется большое внимание, так и внутреннее. Внутренняя инвестиционная привлекательность — один из приоритетов работы правительства. Этот вопрос неоднократно обсуждался на совещаниях, в том числе с участием президента Владимира Путина. Поэтому многие главы регионов будут подписывать разные соглашения по инвестпроектам. Мы видим, как правило, достаточно радостные новости о развивающейся экономической жизни. Тем более после такого сложного года, как прошлый», — сказал Песков.

ПМЭФ пройдет 3—5 июня в Санкт-Петербурге. 4 июня ожидается выступление на форуме Владимира Путина, по видеосвязи ожидается участие канцлера Австрии Себастьяна Курца и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. На ПМЭФ приедут главы всех регионов РФ, а также представители крупных международных и российских компаний.