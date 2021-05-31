Тюменцы чуть не сорвали тушение тлеющих торфяников

Тюменцы испортили магистраль, через которую к месту тушения торфяников поступала вода Фото: Анна Майорова © URA.RU

Недалеко от озера Тараскуль (Тюменский район), во время тушения тлеющих торфяников, неизвестные повредили магистраль, через которую к месту ЧП подавалась вода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Очевидцы утверждают, что это дело рук местных подростков, которые находились неподалеку.

«В лесном массиве близ поселка Тараскуль проводилась проливка тлеющего торфяника. Вечером к сотрудникам отряда, которые работали на насосной станции, подошли неизвестные люди, которые сообщили, что вдоль магистрали едет автомобиль, после которого на рукавной линии появляются свищи. То есть, фонтаны», — пояснил подполковник внутренней службы МЧС Евгений Шатунов.

Он уточнил, что неподалеку обнаружил подростков, которые жарили шашлыки. Сотрудник МЧС напомнил им, что в регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает этим заниматься. После этого подростки скрылись, а пожарные обратились в полицию. «Предварительно об инциденте были оповещены сотрудники правоохранительных органов. Через некоторое время из отделения полиции сообщили, что с указанными лицами проводится работа по выяснению обстоятельств», — сообщил Шастунов.

Он добавил, что на каждом из семи рукавов магистрали пожарными было обнаружено не менее четырех — пяти порезов, из которых били «фонтаны». Сотрудникам МЧС удалось оперативно заменить поврежденные элементы и восстановить полноценную работу насосной станции. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. До его завершения жителям региона запрещено посещать леса.