31 мая 2021

Тюменцы чуть не сорвали тушение тлеющих торфяников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, мчс, тушение огня, огонь, лесной пожар, учения мчс, тушение пожара, пожарные, лесные пожары, возгорание, пожарник, пожарная безопасность, ликвидация пожара, пожаротушение, Мчс россии, тушение лесных пожаров
Тюменцы испортили магистраль, через которую к месту тушения торфяников поступала вода Фото:

Недалеко от озера Тараскуль (Тюменский район), во время тушения тлеющих торфяников, неизвестные повредили магистраль, через которую к месту ЧП подавалась вода. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Очевидцы утверждают, что это дело рук местных подростков, которые находились неподалеку.

«В лесном массиве близ поселка Тараскуль проводилась проливка тлеющего торфяника. Вечером к сотрудникам отряда, которые работали на насосной станции, подошли неизвестные люди, которые сообщили, что вдоль магистрали едет автомобиль, после которого на рукавной линии появляются свищи. То есть, фонтаны», — пояснил подполковник внутренней службы МЧС Евгений Шатунов.

Он уточнил, что неподалеку обнаружил подростков, которые жарили шашлыки. Сотрудник МЧС напомнил им, что в регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает этим заниматься. После этого подростки скрылись, а пожарные обратились в полицию. «Предварительно об инциденте были оповещены сотрудники правоохранительных органов. Через некоторое время из отделения полиции сообщили, что с указанными лицами проводится работа по выяснению обстоятельств», — сообщил Шастунов.

Он добавил, что на каждом из семи рукавов магистрали пожарными было обнаружено не менее четырех — пяти порезов, из которых били «фонтаны». Сотрудникам МЧС удалось оперативно заменить поврежденные элементы и восстановить полноценную работу насосной станции. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим. До его завершения жителям региона запрещено посещать леса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...