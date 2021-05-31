Тюменские спасатели вшестером потушили крупный лесной пожар

Тюменские спасатели вшестером справились с крупным лесным пожаром Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) шестеро человек на протяжении пяти часов тушили крупный лесной пожар. Об этом URA.RU рассказал государственный инспектор по маломерным судам ГИМС по городу Тюмени Юрий Слемнев, который стал одним из участников этих событий.

«Мы втроем на катере патрулировали территорию Нижнетавдинского района. В какой-то момент мы заметили, как к одному из берегов подошел верховой пожар. Была угроза населенному пункту Киндер. Спасли лога, залитые водой. Из-за них огонь ушел в сторону большого поля. Из-за этого появился риск возникновения очень большого пожара, который уже невозможно было бы остановить», — рассказал Слемнев в беседе с URA.RU.

Он вызвал вертолет, который сделал около семи сбросов воды. По словам Слемнева, горение после этого прекратилось, но сам пожар не потух. Тогда он позвонил главе Нижнетавдинского района, который сказал, что к ним выехала танкетка с пятнадцатью лесниками и необходимым для тушения оборудованием.

«Я ответил ему, что они не успеют доехать и нужна более оперативная помощь. К нам приехала лодка, в которой были и. о. нашей пожарной части, лесник с авиабазы и с ними еще один человек. Они привезли шесть ранцев, и мы вшестером этот пожар тушили на протяжении пяти-шести часов. Не отдыхали ни минуты. Только когда набирали воду. Когда приехала основная группа, мы уже полностью потушили огонь», — добавил он.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области из-за пожаров объявлен режим ЧС. Жителям региона категорически запрещено посещать леса.