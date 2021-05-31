Фигурант дела генерала Трифонова вышел из СИЗО Екатеринбурга

Арест Олега Коноплева осенью 2020 года Фото: Александр Лукманов © URA.RU

Суд изменил меру пресечения экс-зампреду правления банка «Кольцо Урала» в Екатеринбурге Олегу Коноплеву. Он обвиняется в даче взятки бывшему начальнику городского УМВД Игорю Трифонову. Об этом сообщили два источника URA.RU в правоохранительных органах и в бизнес-среде.

«Олег Коноплев вышел из СИЗО в начале мая. По имеющимся данным, он дал нужные следствию показания», — рассказал источник агентства в бизнес-среде. Информацию об освобождении из-под стражи подтвердил источник в силовом ведомстве, уточнив, что причина выхода могла быть в формальном завершении следствия. Срок ареста Коноплева, который был фигурантом по делу о даче взятки генералу Трифонову, начинался в конце сентября 2020 года и заканчивался только 16 мая.

Адвокат Сергей Колосовский в разговоре с URA.RU высказал мнение, что меру пресечения Коноплева могли изменить без каких-либо действий со стороны подследственного. «При отсутствии обстоятельств, которые могут помешать расследованию, мера пресечения подлежит смягчению», — рассказал URA.RU собеседник.

Криминальная история, в которой фигурирует Олег Коноплев, началась в 2015 году, когда Игорь Трифонов, будучи начальником УВД Екатеринбурга, получил от своего подчиненного Эдуарда Воронина 7,5 млн рублей. За эти деньги генерал должен был инициировать возбуждение незаконного уголовного дела по факту получения кредита в банке «Кольцо Урала». Интересантом этого процесса, как предполагает следствие, был именно Коноплев, которого обвиняют также и в махинациях на сумму более 450 млн рублей из активов банка.

URA.RU не удалось получить информацию у официального представителя следственного управления №4 СК РФ Эрнеста Кочеткова. Он пообещал дать комментарий позднее.