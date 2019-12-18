В Интернет попал документ, объясняющий причину отставки уральского генерала Трифонова: коррупция

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Отчёт Игоря Трифонова за 2015 год на ЕГД. Екатеринбург, тунгусов владимир, трифонов игорь
Игорь Трифонов (справа) после внезапного увольнения исчез из повестки. Причина может быть весомаяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Находящийся под следствием начальник управления экономического безопасности и противодействия коррупции Екатеринбурга Эдуард Воронин мог дать показания на своего бывшего начальника — генерала Игоря Трифонова, уволенного в ноябре 2019 года с поста министра МВД Карачаево-Черкессии.

Документ якобы с показаниями Воронина (смотрите документ ниже) распространяется в среду, 18 декабря, по мессенджерам свердловских силовиков, сообщает источник «URA.RU». Если документ реально существует (подпись Воронина подтвердило несколько собеседников агентства), то полицейский дал показания в июне 2019 года в адрес замгенпрокурора РФ в УрФО Юрия Гулягина. В документе в рамках досудебного соглашения со следствием Эдуард Воронин (подозревается в коррупционном преступлении) дает показания о том, что по просьбе своего подчиненного Дениса Жданова стал посредником в передаче взятки начальнику УВД Екатеринбурга Игорю Трифонову. Деньги в размере 10 млн рублей предназначались для возбуждения уголовного дела по факту получения кредита предприятием «Форес». Последнее (связано с «тихим олигархом» Шмотьевым) по поддельным документам 460 млн рублей формально на ремонт офисного здания в Екатеринбурге. Воронин признается, что передал только первый транш, семь миллионов рублей.

Судебное заседание по делу начальника ОЭБиПК УВД города Екатеринбурга Эдуарда Воронина. Екатеринбург
Эдуард Воронин дал показания на своего бывшего начальника
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как пишет Воронин, события произошли в начале 2015 года, тогда же по указанию Трифонова, получившего 7 млн рублей, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследованием тогда еще полковник Трифонов поручил заниматься Воронину.

В завершении своего признания, которое может послужить основанием для смягчения вины, Воронин сообщает о том, что информирован об ответственности за ложный донос. В бумаге говорится, что все детали той сделки он готов рассказать в ходе следствия. Его фигурантом в может стать Игорь Трифонов, последние несколько лет руководивший МВД Карачаево-Черкессии. 5 ноября 2019 года он, получивший на новой должности генеральское звание, без видимых причин был уволен президентом РФ Владимиром Путиным.

Расследование этого дела занимается Следственное управление №4 СКР, в пресс-службе которого оперативного комментария получить не удалось. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых попросил время на комментарий (он будет добавлен в новость). Источник «URA.RU» в одном из подразделений СКР считает документ подлинным: «Скорее всего, он слит в рамках борьбы компании „Форес“ с конкурентами». Представитель компании «Форес» Андрей Расторгуев воздержался от комментариев.

Фото: предоставлено читателями «URA.RU»
Фото: предоставлено читателями «URA.RU»

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