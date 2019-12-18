В Интернет попал документ, объясняющий причину отставки уральского генерала Трифонова: коррупция

Игорь Трифонов (справа) после внезапного увольнения исчез из повестки. Причина может быть весомая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Находящийся под следствием начальник управления экономического безопасности и противодействия коррупции Екатеринбурга Эдуард Воронин мог дать показания на своего бывшего начальника — генерала Игоря Трифонова, уволенного в ноябре 2019 года с поста министра МВД Карачаево-Черкессии.

Документ якобы с показаниями Воронина (смотрите документ ниже) распространяется в среду, 18 декабря, по мессенджерам свердловских силовиков, сообщает источник «URA.RU». Если документ реально существует (подпись Воронина подтвердило несколько собеседников агентства), то полицейский дал показания в июне 2019 года в адрес замгенпрокурора РФ в УрФО Юрия Гулягина. В документе в рамках досудебного соглашения со следствием Эдуард Воронин (подозревается в коррупционном преступлении) дает показания о том, что по просьбе своего подчиненного Дениса Жданова стал посредником в передаче взятки начальнику УВД Екатеринбурга Игорю Трифонову. Деньги в размере 10 млн рублей предназначались для возбуждения уголовного дела по факту получения кредита предприятием «Форес». Последнее (связано с «тихим олигархом» Шмотьевым) по поддельным документам 460 млн рублей формально на ремонт офисного здания в Екатеринбурге. Воронин признается, что передал только первый транш, семь миллионов рублей.

Эдуард Воронин дал показания на своего бывшего начальника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как пишет Воронин, события произошли в начале 2015 года, тогда же по указанию Трифонова, получившего 7 млн рублей, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Расследованием тогда еще полковник Трифонов поручил заниматься Воронину.

В завершении своего признания, которое может послужить основанием для смягчения вины, Воронин сообщает о том, что информирован об ответственности за ложный донос. В бумаге говорится, что все детали той сделки он готов рассказать в ходе следствия. Его фигурантом в может стать Игорь Трифонов, последние несколько лет руководивший МВД Карачаево-Черкессии. 5 ноября 2019 года он, получивший на новой должности генеральское звание, без видимых причин был уволен президентом РФ Владимиром Путиным.

Расследование этого дела занимается Следственное управление №4 СКР, в пресс-службе которого оперативного комментария получить не удалось. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых попросил время на комментарий (он будет добавлен в новость). Источник «URA.RU» в одном из подразделений СКР считает документ подлинным: «Скорее всего, он слит в рамках борьбы компании „Форес“ с конкурентами». Представитель компании «Форес» Андрей Расторгуев воздержался от комментариев.

Фото: предоставлено читателями «URA.RU»