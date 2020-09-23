Ленинский суд Екатеринбурга принял решение об аресте бывшего заместителя председателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО — передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Избрать Коноплеву Олегу Евгеньевичу меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 25 дней до 17 ноября», — озвучила свое решение судья Татьяна Чащина.
В судебном решении говорится, что отбывать предварительное заключение Коноплев будет в изоляторе при ИК-13 (колония для силовиков) в Нижнем Тагиле. Таким образом, суд учел доводы представителей следствия о том, что только в «спецСИЗО» силовики смогут обеспечить безопасность банкира, подозреваемого во взятке экс-начальнику УМВД Екатеринбурга.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге по делу о взятке экс-начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову был задержан экс-зампред правления банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев. Его адвокат заявил о невиновности банкира, так как, по его мнению, все обвинение построено на «лживых показаниях» бывшего безопасника банка по фамилии Куба, который отбывает сейчас наказание в колонии за вымогательство.
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