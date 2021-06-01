Лукашенко заявил, что основатель NEXTA «убивал людей» на Донбассе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель NEXTA Роман Протасевич «убивал людей» на Донбассе и разрешил следователям ЛНР провести допрос. Отрывок заседания показал телеканал «Беларусь 1».
«В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей. — Прим. ред.) будут вопросы к ним — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе», — передает РИА Новости заявление Лукашенко.
Лукашенко также отметил, что Протасевич, находясь на борту самолета, высказывал опасения, что в случае приземления в Минске ему грозит смертная казнь. «Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация», — добавил Лукашенко.
Самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании. На борту находился Протасевич, который после приземления был арестован. Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Протасевич участвовал в боевых действиях в составе ультранационалистического батальона «Азов» на востоке Украины. Он был в розыске как боевик «Азова», а не как блогер. Генпрокуратура Луганской республики попросила Белоруссию «предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР», передает телеканал 360.
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