Турагенты сообщили о рекордном росте цен на курортах России летом

Отдых на российских курортах продолжит дорожать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Если не возобновится авиасообщение с Турцией и Египтом, цены на российских курортах в июле—августе вырастут на 30%. Генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов.

«Мест на российских курортах уже почти нет. Обязательно нужно открывать какое-то массовое направление, чтобы у людей была возможность отдохнуть. Емкость курортов Краснодарского края и Крыма ограничена, они не вмещают всех желающих», — рассказал он «Известиям». По словам Агафонова, это приведет к росту цен на 20—30%, особенно к августу.

С ним согласен гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Он отметил, что как минимум до конца июня рейсов в Турцию не будет. Также, по его словам, до сих пор не принято решение об открытии Египта. Из-за этого цены на курортах РФ на июль—август увеличатся на 20% и этот процесс начнется уже сейчас.

С 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией и Албанией (чартеры). Кроме того, будет увеличено количество рейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет, Белоруссию и Сербию. Со 2 июня будет также возобновлено авиасообщение с Великобританией. Воздушные границы с Турцией и Танзанией будут закрыты до 21 июня.