Ученые анонсировали связь 6G в России

Шестое поколение сотовой связи (6G) может появиться в России в 2035 году. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте радио (НИИР) и Сколковском институте науки и технологий.
Как рассказал «Известиям» замдиректора научно-технического центра НИИР Евгений Девяткин, что институт по заказу Минцифры подготовил проект дорожной карты 6G. Новая сеть будет управляться искусственным интеллектом, а потребители получат доступ к голографическим звонкам и тактильному интернету.
Кроме того, в 6G можно будет использовать иммерсионную расширенную реальность (XR), которая совмещает виртуальную реальность (VR), дополненную реальность (AR) и смешанную реальность (MR) в сферах развлечений, здравоохранения, науки, образования, промышленности и межличностном общении. Пиковая скорость передачи данных в новых сетях сможет достигать и даже превышать 1 Тбит/с. Задержка приложений станет в 40 раз меньше, чем у 5G.
По словам Девяткина, пилотные сети могут появиться в 2026—2030 годах. При этом полномасштабное коммерческое использование, как в России, так и во всем мире стоит ждать в 2035 году.
Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что пилотные зоны 5G в России планируют запустить в 2023 году. Ранее многие россияне выступили против внедрения сети. Теории заговора о вреде вышек 5G получили особую популярность во время пандемии коронавируса. Звучала версия, что через них распространяют инфекцию. Депутат Госдумы Евгений Федоров назвал вышки 5G иностранным оружием, которые могут быть использованы против россиян. По мнению IT-эксперта Андрея Соловьева, распространение 5G будет происходить гораздо быстрее, чем 4G, отмечает RT.
Подписывайтесь на URA.RU в