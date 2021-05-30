В «Ростехе» назвали дату масштабного запуска зон 5G

В России запланирован массовый запуск зон 5G Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пилотные зоны 5G в России планируют запустить в 2023 году. Об этом заявил директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.

«Думаю, в 2023 году пилотные зоны [5G] уже будут работать на отечественном ядре, с отечественной базовой станцией », — цитирует Бровко ТАСС.

Он уточнил, что в России определяется пул компаний, которые будут способны разрабатывать элементы для систем связи. По словам Бровко, в основном это небольшие организации. «Мы фактически за них исполняем обязанности по финансированию», — добавил сотрудник «Ростеха».

Ранее многие россияне выступили против внедрения сети. Теории заговора о вреде вышек 5G получили особую популярность во время пандемии коронавируса. Звучала версия, что через них распространяют инфекцию. Депутат Госдумы Евгений Федоров назвал вышки 5G иностранным оружием, которые могут быть использованы против россиян. По мнению IT-эксперта Андрея Соловьева, распространение 5G будет происходить гораздо быстрее, чем 4G, отмечает RT.