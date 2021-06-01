Глава Ростеха призвал Россию готовиться к войне с США

По мнению Чемезова, ухудшение отношений РФ с европейскими странами продолжится из-за влияния США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дальнейшее введение санкций со стороны США может привести к войне, к которой Россия должна быть готова. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь. С США у нас объем торговли небольшой, поэтому и зависимости никакой нет, за исключением каких-то отдельных моментов», — рассказал Чемезов РБК. При этом он отметил, что Россия со своей стороны делает все возможное, чтобы сохранить партнерские связи с США и Европой.

Однако он уверен, что ухудшение отношений с европейскими странами продолжится из-за влияния США. По его мнению, американцы будут продолжать подобные действия, чтобы не давать возможности России развиваться и расширять круг партнеров.

Ранее США ввели новые антироссийские санкции, передает телеканал 360. Из страны выслали десять российских дипломатов. Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер, выслав сотрудников дипмиссий США, пишет RT. По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, российско-американские отношения вернулись в эпоху холодной войны. Также стало известно, что Евросоюз продлил на один год санкции против граждан России, несущих, по мнению Брюсселя, ответственность за киберпреступления.