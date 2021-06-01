Врач назвал неожиданное средство против рака и старения

Редис оказывает противовоспалительное и противоопухолевое действие. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
«Прежде всего, редиска, как все крестоцветные, оказывает противовоспалительное и противоопухолевое действие. Это не значит, что при запущенном раке можно этой редиской спастись, но какая-то надежда есть на то, что рак будет расти не так быстро», — рассказал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik. Он также отметил, что потребление редиски замедляет процесс старения.
Однако он отметил, что редис нужно употреблять с осторожностью тем, у кого есть проблемы с ЖКТ. Им ни в коем случае нельзя его есть на голодный желудок.
Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что рак может появиться из-за неправильного питания, передает RT. Врачи считают, что наиболее опасным продуктом является газировка, сообщает «
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