Мэру из ХМАО вынесли приговор за браконьерство

Глава сельского поселения Кедровый (ХМАО) Иван Воронов с помощью сетей выловил рыбу, занесенную в Красную книгу РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главы сельского поселения Кедровый (ХМАО) Ивану Воронову за браконьерство. Он с помощью сетей выловил рыбу занесенную в Красную книгу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе уральской транспортной прокуратуре.

«Судом установлено, что обвиняемый в мае 2020 года, находясь в протоке Восход реки Обь Ханты-Мансийского района с применением моторной лодки с навесным лодочным двигателем и рыболовной сети, являющимся запрещенным орудием лова, совершил незаконный вылов водных биологических ресурсов — 23 особей стерляди и 3 особей сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ», — уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что данными действиями он причинил ущерб на сумму более 225 тысяч рублей, который необходимо возместить.

Суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 480 часов. Также были конфискованы в доход государства моторная лодка и лодочный мотор. Приговор в законную силу не вступил. Глава поселения Кедровый Иван Воронов в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил, что он будет обжаловать приговор.

Ранее URA.RU писало, что мэру из ХМАО грозит тюремный срок за браконьерство. По данным следствия, чиновник был пойман в ходе рейда сургутского линейного отдела МВД совместно с рыбохраной.