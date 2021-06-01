В Совфеде приняли решение о выходе из договора по открытому небу

Россия выходит из договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее решение было единогласно принято на заседании Совета Федерации.
Совфед на заседании в среду одобрил закон о денонсации ДОН. Все 152 сенатора проголосовали единогласно. Трансляция ведется на сайте Совета Федерации.
19 мая Госдума единогласно приняла закон о денонсации ДОН. Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года 23 государствами ОБСЕ, Россия также ратифицировала договор. Его участники могут облетать территории других стран с целью контроля военной деятельности. В 2020 году экс-президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН, пишет RT.
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