Аэропорт Сочи прекратил работу
19 ноября 2025 в 18:22
В Сочи введен план "Ковер". Городской аэропорт временно не принимает рейсы. Об этом сообщает Росавиация. Самолетам пока не доступны взлет и посадка. Вынужденные меры приняли ради безопасности полетов, отметили в ведомстве.
