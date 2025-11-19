Логотип РИА URA.RU
В Ленобласти задержаны высокопоставленные чиновники по громкому делу

19 ноября 2025 в 18:13
Фото: © URA.RU

Бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района Ленинградской области были задержаны. Об этом сообщает российский Следком. Их подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, чиновники осуществили продавали земельные участки по льготной цене. Продажи шли лицам, не имеющим на это законных оснований. В результате пострадали многодетные семьи и супруга участника специальной военной операции.

