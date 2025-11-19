Раскрыт истинный мотив поездки Зеленского в Турцию

Владимиру Зеленскому нужны громкие инфоповоды, но договариваться с Россией он не собирается, уверен Александр Асафов Фото: Официальный сайт президента Украины

Лидер киевского режима Владимир Зеленский решил изобразить интерес к мирным переговорам и даже полетел в Турцию, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала вокруг его команды. На самом деле в окончании конфликта с Россией ни он, ни его окружение не заинтересованы, объяснил URA.RU политолог Александр Асафов. Но они ищут способы хоть как-то сохранить свою репутацию в глазах Запада и не лишиться финансирования, отмечает эксперт.

«На фоне грандиозного скандала нужны новые громкие информационные поводы, которые будут привлекать внимание и помогут перебить повестку. И Зеленскому ничего не остается, кроме как вернуться к теме мирных переговоров. Хотя на самом деле они ни ему, ни его окружению по-прежнему не нужны. Они прекрасно понимают, что остаются у власти, только пока идет военный конфликт», — говорит Асафов.

История с «пленками Миндича» и последовавшие за ней события серьезно влияют не только на репутацию Зеленского и руководства киевского режима, объяснил эксперт. Они также могут отразиться на решениях Запада по финансированию Украины.

«Поэтому Зеленский не только заговорил о том, что нужно активизировать мирный процесс, но и отправился в Турцию на переговоры, в которых его участие не планировалось. Теперь же они и вовсе отменены, но киевский режим и дальше будет стараться отвлечь внимание от коррупционного скандала», — уверен Асафов.

Неделю назад Украина фактически официально объявила об остановке переговоров с Россией Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Неделю назад замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил об отказе Киева от переговорного процесса. «Поскольку мирные переговоры в этом году не принесли особых результатов, от них отказались», — сообщил он в интервью The Times.

Однако 18 ноября Зеленский анонсировал поездку в Турцию, куда он решил отправиться, чтобы, по его словам, оживить процесс по урегулированию конфликта. Глава киевского режима заявил в соцсетях, что «приближать окончание войны — первый приоритет Украины».

19 ноября Зеленский должен был встретиться в Анкаре со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Однако как сообщает Axios, представитель Белого дома отменил встречу с украинским лидером и главой его офиса Андреем Ермаком. Но в Турцию Зеленский и Ермак прибыли и планируют встретиться с ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.