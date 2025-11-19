Звезды шоу-бизнеса взвинтили цены на корпоративы в несколько раз
Ценники на корпоративы взлетели и у звезд 90-х, и нулевых
Гонорары известных российских артистов за выступления на корпоративах существенно увеличились. Если в прошлом году звезды 90-х и нулевых могли получить за выступление около 500–700 тысяч рублей, то сейчас цены выросли до 1,5–1,7 миллиона рублей. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.
«В прошлом году звезды 90-х и нулевых могли получить за корпоратив в районе 500-700 тысяч рублей, сейчас они подняли до 1,5-1,7 миллиона. Первый и второй эшелон подняли ценник раза в три», — рассказал Дворцов в беседе с telegram-каналом «Звездач».
По словам продюсера, король российской эстрады Филипп Киркоров теперь просит за корпоратив от 12 до 15 миллионов рублей. Кроме того, артисты Григорий Лепс и Сергей Лазарев тоже взвинтили цены за свои выступления — они просят около 8–10 миллионов рублей. Увеличение гонораров связано с популярностью и интересом к исполнителям со стороны заказчиков и рекламодателей.
При этом позицию самой дорогой звезды российского шоу-бизнеса заняла певица Надежда Кадышева. Стоимость ее 40-минутного выступления на корпоративе достигла 25 миллионов рублей. Как пишет telegram-канал Shot, цена будет расти и дальше по мере приближения к новогодним праздникам.
