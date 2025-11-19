Звезды шоу-бизнеса взвинтили цены на корпоративы в несколько раз

Ценники на корпоративы взлетели и у звезд 90-х, и нулевых Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Гонорары известных российских артистов за выступления на корпоративах существенно увеличились. Если в прошлом году звезды 90-х и нулевых могли получить за выступление около 500–700 тысяч рублей, то сейчас цены выросли до 1,5–1,7 миллиона рублей. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.

«В прошлом году звезды 90-х и нулевых могли получить за корпоратив в районе 500-700 тысяч рублей, сейчас они подняли до 1,5-1,7 миллиона. Первый и второй эшелон подняли ценник раза в три», — рассказал Дворцов в беседе с telegram-каналом «Звездач».

По словам продюсера, король российской эстрады Филипп Киркоров теперь просит за корпоратив от 12 до 15 миллионов рублей. Кроме того, артисты Григорий Лепс и Сергей Лазарев тоже взвинтили цены за свои выступления — они просят около 8–10 миллионов рублей. Увеличение гонораров связано с популярностью и интересом к исполнителям со стороны заказчиков и рекламодателей.

